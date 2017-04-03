В Кыштыме жильцы многоквартирного дома с утра пораньше тушили пожар
Автор: КР от Сегодня, 09:05 Категория: Происшествия
Сегодня в половине шестого утра на пульт диспетчера пожарной части № 38 поступил вызов от жильцов второго подъезда дома № 31 на улице Ленина. Они сообщили, что в подъезде горит мусор. До прибытия огнеборцев люди пытались самостоятельно залить пламя водой.
– В 2015 году этот двухэтажный деревянный дом был официально признан ветхоаварийным, – сказал сайту «КР» начальник отделения отдела надзорной деятельности № 16 Михаил Сумин. – Деревянные перекрытия уже давно сгнили, поэтому при малейшей опасности огонь распространяется очень быстро. Несмотря на то, что соседи заливали огонь водой, к нашему приезду пламя уже перекинулось на пол под лестницей.
Пожарные обошли все квартиры. Эвакуация, как и медицинская помощь, жильцам не потребовалась.
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