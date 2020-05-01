Проект «Сделано в Кыштыме». Деревянных дел мастер

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Работник ООО «Кыштымский лес» Александр Бережной может превратить брёвна в настоящие произведения деревянного искусства. ФОТО НАДЕЖДЫ КРАСНИКОВОЙ, «КР».

Сотрудник «Кыштымского леса» Александр Бережной собственным примером доказал: на предприятии с полным циклом – от ухода за лесом до заготовки пиломатериалов – есть место творчеству.

Александр Сергеевич в лесной отрасли без малого 30 лет. Любовь к лесу передалась ему, как он сам шутит, на генном уровне. В своё время дед Илья Павлович и отец Сергей Владимирович тоже работали в лесу, были лесниками.

Из-под бензопилы появляются грибы

Сам же Александр начал трудовой путь с лесопосадок и ухода за культурами. Потом перешёл работать лесником и за восемь лет этой работы неоднократно повышал свою квалификацию. Был и вальщиком леса, и даже участвовал в соревнованиях среди своих коллег со всей Челябинской области. Входил в тройку лучших вальщиков. Поднимаясь по карьерной лесенке, становился мастером.

Но душа, как оказалось, не лежала к бумажной работе, и Бережной увлёкся… творчеством. Каждый, кто за последние год-полтора хоть раз бывал в управлении ООО «Кыштымский лес», не мог не обратить внимания на эксклюзивную избушку на пеньке, искусно выпиленную из дерева. Такая красота стоит рядом с центральным входом. Так вот это творение – дело рук Александра Бережного. Причём увлекается он не резьбой, а художественным выпиливанием из дерева. В его умелых руках почти десятикилограммовая бензопила «Husqvarna» буквально танцует, превращая обычные брёвна в грибочки, вазоны, ёлочки, элементы декора и другие композиции.

Чаще всего плотник-любитель изготавливает на заказ срубы и дома. Даже собственный просторный дом размерами девять на десять метров он построил сам. Приложил руку и к внутренней отделке из дерева, а также к изготовлению некоторой мебели.

Не стоит большого труда смастерить домик для детской площадки или деревянные чаши. Так, игровые домики для ребятни установлены в детских садах № 23 «Теремок» и в посёлке Слюдоруднике. А в посёлке Кувалжиха мой собеседник обустроил ключик, надстроив над ним надёжную защиту от дождя и снега.

Декоративный газон перед одним из частных домов в посёлке Увильды украшен десятком пузатых грибов, «выращенных» Бережным. На изготовление одного гриба, будь то боровик или парочка опят, уходит чуть больше часа работы. Хозяин этого же дома заказывал Александру Сергеевичу ещё и деревянную резную беседку.

Отель Бабы Яги «тянет» на пять звёзд

В прошлом году один из необычных заказов «уехал» в село Кузнецкое на «Павлинью ферму». Специально для этого туристического клуба Бережной целый месяц т р у д и л с я над копией избушки, которая красуется возле администрации «Кыштымлеса». Выполнил её почти в натуральную величину. Даже сам автор необычной композиции поместился в ней в полный рост.

– Для фермы я изготовил «пятизвёздочный отель Бабы Яги» из сосновых брёвен, – улыбается Александр Сергеевич. – Правда, площадь у него всего три квадратных метра и более двух метров – высота. Но посетители очень любят фотографироваться возле этого «отеля».

По словам мастера, в дело идут деревья разных пород – осина, берёза, сосна. Но с хвойными породами работать приходится чаще всего. Впрочем, когда-то кыштымец увлекался изготовлением стальных ножей. Но металл его, что называется, не зацепил.

– С деревом интереснее работать, – поясняет Бережной. – Оно тёплое, живое. У меня в помощниках – бензопила и болгарка. Всё остальное – дело рук и фантазии. Вот резную ёлочку, например, я попробовал выпилить после того как в новогодние праздники увидел возле ДК «Победа» ледяные фигуры елей. Тогда и подумал: а почему бы не сделать ели из дерева? По-моему, из дерева они даже лучше получились! А что касается домика возле управления «Кыштымлеса», так эта идея принадлежит нашему руководителю Александру Николаевичу Батину. Он увидел в Челябинске такой домик, сфотографировал его и показал снимок мне. Спросил: «Сделаешь?» – Я ответил: «Сделаю!» И, кстати, у нас он тоже оказался лучше. В Челябинске домик дощатый, а наш – из брёвен.

Запоёт и запляшет «Husqvarna»

Уж в чём в чём, а в деревьях Александр Бережной знает толк. Он уже не первый год работает сортировщиком на разделочном участке ООО «Кыштымский лес». Своим опытным зорким взглядом мужчина определяет диаметр брёвен. Толстые в одну кучу, тонкие – в другую, мелкотоварный лес – в третью. Кстати, даже кривые и тонкие деревца отправляются не в утилизацию, а на реализацию. На Челябинском металлургическом комбинате их используют в сплавах для достижения определённых свойств. Основная профессия Александра Сергеевича связана именно с деревом. В юности он закончил кыштымский профессиональный лицей № 30 по специальности «плотник-столяр паркетных полов».

– Работа с деревом успокаивает и доставляет огромное удовольствие, – признаётся мой собеседник. – Вот сейчас делаю для дома вазон под цветы из оставшегося спила бревна.

В сезон садов-огородов у Александра Бережного не будет отбоя от заказов на срубы для бань и домов, беседки, скамейки и тому подобное. И будет петь и плясать в его руках бензопила, превращая брёвна в настоящие произведения деревянного искусства.