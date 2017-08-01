Вальщик леса из Кыштыма стал лучшим в Челябинской области

Автор: КР от Вчера, 12:48 Категория: Общество

Алексей Яковкин (на фото второй справа) работает вальщиком леса с 1989 года

Работник предприятия «Кыштымский лес» Алексей Яковкин победил в состязаниях по валке леса моторными пилами. Они прошли в рамках «Лесного многоборья», которое объединило команды из Ашинского, Златоустовского, Каслинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Миасского, Нязепетровского, Саткинского, Уфалейского и Усть-Катавского лесничеств.

Вальщики демонстрировали своё мастерство на делянке в районе тайгинского карьера. Они не только спиливали деревья, но и раскряжёвывали их на брёвна, а затем обрезали сучья. Лучше всех справился с этой задачей наш земляк, имеющий за плечами огромный опыт.

Как сообщила сайту «КР» начальник отдела кадров «Кыштымского леса» Зинаида Трифонова, 52-летний Алексей Яковкин работает вальщиком почти 30 лет.

Одновременно с валкой леса на берегу озера Казгалы представители лесничеств состязались в познаниях лесных наук и соревновались в лесном многоборье. В общем зачёте победу одержала команда Уфалейского лесничества.