По мнению Бориса Дубровского, встреча двух президентов в Челябинске даст импульс развитию Южного Урала

Автор: КР от Вчера, 16:22 Категория: Политика

В столице Южного Урала завершился российско-казахстанский форум, в котором приняли участие президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит с 2003 года, поочерёдно в каждой из стран. В прошлом году он проводился в столице соседнего государства – Астане. На этот раз площадкой для встречи политиков стал индустриальный парк «Станкомаш» в Челябинске.

Двухдневный форум начался с заседания в Южно-Уральском государственном университете. Главный вуз Челябинской области посетила министр образования и науки России Ольга Васильева. Для неё была организована экскурсия в центр ракетно-космической техники ЮУрГУ, который является лабораторией для студентов. Здесь находятся образцы баллистических ракет, двигательные установки, системы управления и пусковые устройства. Посещение этого центра стало одним из пунктов и в программе форума ректоров высших учебных заведений России и Казахстана.

Южно-Уральский государственный университет был выбран для встречи ректоров двух стран неслучайно. Сегодня в этой альма-матер обучаются 3400 казахских студентов, читают лекции 15 профессоров и доцентов из соседней республики, научные исследования ведут 45 молодых учёных из Казахстана. В пленарном заседании под руководством Васильевой приняла участие и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

На форуме губернатор Челябинской области Борис Дубровский озвучил основные проекты развития нашего региона. Речь идёт о создании агломерации Челябинск – Екатеринбург, внедрении современных информационных технологий, формировании принципиально новой среды и качества жизни людей, создании комфортного климата для инвестиций и бизнеса, а также о создании агломераций внутри Челябинской области. Одной из таких агломераций может стать и Кыштымский округ. Предполагается, что он официально станет центром всего северного куста Челябинской области, объединив Озёрск, Касли, Верхний Уфалей, Миасс и другие близлежащие города и районы.

Во второй день форума состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Руководители обеих стран особенно заинтересовались проектом высокоскоростного железнодорожного сообщения «Москва – Пекин», который, в свою очередь, соединит Челябинск, Екатеринбург и Астану.

– Заинтересованность лидеров двух государств придаст дополнительный импульс для практического воплощения этого проекта, – уверен губернатор Челябинской области Борис Дубровский. – Это сигнал челябинскому бизнесу и промышленникам. Именно сейчас есть возможность встроиться в этот беспрецедентный по масштабу инфраструктурный проект, наработать или приобрести профессиональную компетенцию, поскольку это гарантированный фронт работ на 25-30 лет вперёд.

В тот же день российский президент посетил новое производство – компрессорный завод, построенный в Челябинске всего за полтора года. Он ознакомился с процессом производства, осмотрел цеха и пообщался с рабочими. Путин отметил, что этот завод весьма перспективный, поскольку потребителями его продукции являются крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны, а также производители трубопроводного транспорта.

Рабочие поинтересовались у главы государства, предвидится ли в России создание системы защиты от падения метеоритов, намерены ли власти высшего уровня контролировать промышленные выбросы в атмосферу и даже обсудили с Путиным антидопинговые скандалы.

Что касается экологических проблем, президенту переданы предложению по их решению. В частности, на Южном Урале выполнено поручение Владимира Путина по улучшению системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, которое он дал на заседании экологического Госсовета в прошлом году. По словам Бориса Дубровского, наработки Челябинской области при федеральной поддержке позволят нашему региону выступить в качестве пилотного для воплощения новаторского подхода.

– Мы представили Владимиру Владимировичу Путину планы инфраструктурного развития Челябинска до 2020 года, ключевыми объектами которого станут строительство большого и малого конгресс-холлов, реконструкция аэропорта, расширение гостиничного фонда и благоустройство набережной, – подчеркнул Дубровский. – Интенсивное развитие городской среды столицы Южного Урала, амбиции наших соседей по проведению всемирной выставки «EXPO-2025» в Екатеринбурге, а также соединение двух городов-миллионников современным высокоскоростным железнодорожным сообщением могут придать мощный стимул для развития нашего региона и всего Урала. А это будет способствовать кардинальному улучшению качества жизни уральцев.

В целом, по словам губернатора, визит президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева в Челябинск на XIV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана прошли на высоком уровне. Впрочем, такую же оценку дали и сами участники форума.