Губернатор Борис Дубровский посетил национальный космический центр Казахстана
Автор: КР от Сегодня, 09:20 Категория: Политика
В рамках проведения дней Челябинской области на международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в столице Казахстана – Астане –официальная делегация региона во главе с губернатором Борисом Дубровским посетила национальный космический центр.
Президент АО «НК «Казакстан Гарыш Сапары» Ергазы Нургалиев рассказал о реализуемых компанией проектах и внедрении космических технологий в республике. В частности, была продемонстрирована работа космической системы дистанционного зондирования Земли «КazEOSat» и системы высокоточной спутниковой навигации. Кроме того, он сообщил о работе по созданию в республике Национальной инфраструктуры пространственных данных в целях их эффективного использования государственными органами, организациями и бизнесом.
Особое внимание Бориса Дубровского привлекло строительство сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов, на котором планируется осуществлять производство спутников различного назначения массой от 100 килограммов до шести тонн, а также изготовление комплектующих для спутников.
В ходе встречи были определены возможные направления сотрудничества.
Одно из предприятий Челябинской области – Миасский завод медицинского оборудования – занимается изготовлением комплексов чистых помещений полной заводской готовности, и успешно сотрудничает с предприятиями из сферы космической деятельности Казахстана с 2015 года.
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