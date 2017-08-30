В Кыштыме сегодня изучают опыт реализации проекта «Городская среда»

Автор: КР от Вчера, 16:10 Категория: Политика

Сегодня в Кыштыме проходит региональный форум «Городская среда Челябинской области». Инициатором его проведения стал председатель Законодательного Собрания Челябинской области, секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш. Он и выступит с основным докладом по теме «О ходе реализации партийного проекта «Городская среда» Челябинским региональным отделением партии «Единая Россия».

В наш город приехали более двухсот представителей муниципальных образований области: депутаты фракции «Единая Россия» всех уровней, секретари местных отделений партии, главы городов, координаторы проекта «Городская среда», народные контролёры.

Как реализуется партийный проект в нашем городе, оценивают также министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин, председатель региональной Контрольно-счётной палаты Алексей Лошкин, председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров, координатор проекта «Городская среда» в Челябинской области Дмитрий Холод.

Перед тем, как собраться в зале ДК «Победа», участники форума разделились на три группы для поочерёдного осмотра трёх площадок, где уже реализуется программа «Городская среда». На площади перед ДК металлургов в микрорайоне Нижнего Кыштыма были размещены уличные стенды с информацией, фотографиями и схемами. В этом районе благоустроены дворовые территории на улице Интернационала домов № 95, 97, 99 и 101. Гости прошлись вдоль одного из них. Спикер Заксобрания Владимир Мякуш поинтересовался мнением о проекте у самих жителей. Валентина Терентьева не скрывала своего восхищения:

– Очень хорошо, что появилась такая программа, как «Городская среда»! – сказала она Владимиру Викторовичу. – Раньше в нашем дворе яма на яме была, а теперь и проезд, и тротуар заасфальтировали. Приятно на улицу выйти. Ребятишкам детскую площадку оборудовали, мы с соседями цветники разбили.

После этого делегация поехала к дому № 18 на улице Ленина. Здесь участников форума уже поджидали депутат Собрания Кыштымского округа Наталья Королевская и местная детвора. Дети хором прочитали политикам стихотворение о том, как преобразился их двор и игровая площадка и высказали пожелание: неплохо бы установить ещё побольше качелей.

Третьей остановкой стала набережная перед Народным домом. Здесь не первую неделю работают строители и тяжёлая техника. Старые деревья выкорчеваны, набережная засыпана щебнем и песком, прочищена от водной растительности береговая зона пруда.

О том, как изменится вид набережной рассказала архитектор Инна Юсупова.

Проектом её благоустройства предусмотрены не только высадка декоративных кустарников, замена чугунного ограждения, но и разбивка сквера отдыха. Важно, что здесь появится и парковка на 34 машиноместа. Все работы должны быть завершены к 15 сентября.

Прямо на набережной Владимир Мякуш и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева ответили на вопросы журналистов. Кыштым, пожалуй, единственный город в Челябинской области, где в реализации партийного проекта участвуют и бизнесмены.

Напомним, между администрацией округа и крупными промышленными предприятиями в рамках проекта заключены договоры о социальном партнёрстве. Речь идёт о Кыштымском медеэлектролитном заводе, радиозаводе и уроженце посёлка Тайгинки, а ныне московском бизнесмене, почётном гражданине нашего города Викторе Пичугове.

– Проект «Городская среда» рассчитана на пять лет, – сказал Мякуш. – Результаты его реализации будут очевидны для всех жителей области. Проект удался, он стал импульсом к созданию и развитию комфортной городской среды.

Затем участники форума отправились в ДК «Победа», где в 14 часов началось пленарное заседание.

Для справки:

Проект «Городская среда» реализуется в Челябинской области с начала 2017 года. По инициативе фракции «Единая Россия» из бюджетов всех уровней на реализацию проекта было выделено более одного миллиарда 191 миллиона рублей. На эти средства в Челябинской области будет благоустроено 723 двора.

Особое внимание уделяется качеству проводимых работ. В каждом муниципальном образовании сформированы комиссии из депутатов, жителей, активистов «Народного контроля».