В Кыштыме состоится грандиозный форум регионального масштаба

Автор: КР от Вчера, 17:37 Категория: Политика

В следующую среду, 30 августа, в Кыштым приедут главы городов и районов Челябинской области, председатели Собраний депутатов муниципальных образований, секретари местных отделений партии «Единая Россия». Всего ожидается до 250 человек.

В повестку дня внесён вопрос по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного партией «Единая Россия».

В нынешнем году губернатором Борисом Дубровским, с учётом федеральных и региональных источников, в Кыштым на этот проект направлено 14 миллионов 952 тысячи рублей. Софинансирование из муниципальной казны – 500 тысяч рублей. Две трети всех денег будут предназначены на благоустройство дворовых территорий, треть – на обустройство городской среды – площадок, парков.

Как сообщила сайту «КР» глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, выбор проведения форума в нашем городе обусловлен тем опытом, что накоплен в муниципалитете. В реализацию проекта, помимо бюджетного финансирования, свои средства вкладывают и бизнес-структуры, в том числе Русская медная компания, градообразующее предприятие АО «Радиозавод». Удалось раскачать и население. Да и сами жильцы многоэтажных домов помогают в благоустройстве дворов, вошедших в программу 2017 года.

Одним из таких примеров стал общий двор многоэтажных домов на улицах Ленина, 18, Горелова, 3, Свердлова 92. Взрослые вместе с детьми участвуют в субботниках и помогают строителям проводить обустройство игровых зон и площадок для отдыха.

Участникам форума кыштымцы покажут и этот двор, и проезд от дома 101 до 95-го на улице Интернационала, где по просьбе населения построят тротуар, заасфальтируют проезжую часть и проведут другие работы по благоустройству. Покажут участникам форума и набережную к Народному дому. Благодаря партийному проекту в Кыштыме на берегу городского пруда появится очень красивая зона отдыха.