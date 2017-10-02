В одном из крупнейших торговых центров Кыштыма проходит вакцинация от гриппа

Автор: КР от Сегодня, 16:07 Категория: Медицина

Сегодня с 15 часов торговый центр «Радуга», расположенный рядом с ДК «Победа» на время стал прививочным кабинетом. Работники Кыштымской центральной городской больницы проводят массовую вакцинацию от гриппа.

На входе кыштымцев встречают волонтёры из числа студентов местного филиала Миасского медицинского колледжа и показывают, куда нужно пройти. К площадке, где старшая медсестра Кыштымской центральной городской больницы Лариса Позднякова не успевала распаковывать ампулы с отечественной вакциной «Совигрипп», выстроилась огромная очередь.

Фельдшер Татьяна Образцова записывает данные участников акции и интересовалась, нет ли у них аллергии и недомоганий. Только после этого все желающие по очереди проходят за ширму.

– Мы взяли с собой 250 доз вакцины, но если так пойдёт и дальше, придётся ехать за очередной партией, – улыбается Лариса Павловна.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, в этом году вакцинации подлежат 16 107 кыштымцев, в том числе 10 685 взрослых и 5 422 ребёнка. Дети привиты уже почти все. Не отстают от них и взрослые.

Как сказала сайту «КР» фельдшер прививочного кабинета городской поликлиники № 1 Ирина Глазкова, на сегодня от вируса гриппа защищены 85 процентов взрослого населения. Полностью завершена вакцинация беременных, призывников и студентов.

Привиться от гриппа можно до девятого ноября в 301 кабинете поликлиники. Эта процедура бесплатная. С собой необходимо иметь медицинский полис и амбулаторную карту. С понедельника по четверг прививочный кабинет работает с 9 до 14:30, перерыв – с 11 до 12 часов, в пятницу – с 9 до 11 часов.

Сегодняшняя акция продлится до шести часов вечера.