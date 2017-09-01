В Кыштыме началась прививочная кампания против гриппа

Автор: КР от Вчера, 14:57 Категория: Медицина

У жителей Кыштымского городского округа есть возможность повысить сопротивляемость организма до начала подъёма заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. Для этого необходимо подойти в прививочный кабинет и сделать прививку от гриппа.

Как сказала сайту «КР» специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора Алёна Карманова, вакцинации подлежат 16 107 кыштымцев, в том числе 10 685 взрослых и 5 422 ребёнка.

– В поликлиники уже поступила отечественная вакцина, – говорит Алёна Михайловна. – Для детей до шести лет предназначен препарат «СовиГрипп», для всех остальных – «Ультрикс». Оба переносятся хорошо и, как правило, не имеют побочных эффектов.

Как детям, так и взрослым прививки ставятся бесплатно. При себе необходимо иметь только медицинский полис. Перед тем, как поставить прививку, каждого пациента осматривает фельдшер прививочного кабинета. Чтобы иммунитет успел выработаться до начала сезона простуд, вакцинацию нужно пройти как можно быстрее.

Прививочный кабинет № 301 взрослой поликлиники работает в четверг с 9 до 11 часов и с 12 до 14:30, в пятницу – с 9 до 11 часов и с 12 до 13 часов. Детям вакцинацию проводят после консультации с участковым врачом.