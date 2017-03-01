Без прививки от клещевого энцефалита школьников Кыштыма не возьмут летом ни в поход, ни в загородный лагерь

Автор: КР от Вчера, 12:29 Категория: Медицина

С предстоящего понедельника в детской поликлинике Кыштымской центральной городской больницы начнётся вакцинация от клещевого энцефалита. В первую очередь будут привиты школьники из группы риска.

– В эту группу входят те, кто планирует в каникулы отправиться в походы, либо провести лето в загородном оздоровительном лагере, – пояснила сайту «КР» заместитель главного врача больницы по детству Лидия Чайкина. – В обязательном порядке вакцинацию пройдут и подростки, которые в составе трудовых бригад будут заняты в озеленении и благоустройстве города.

По словам главного врача Владислава Логинова, для проведения прививочной кампании среди детей необходимо не менее одной тысячи доз вакцины. Её планируется закупить за счёт средств местного бюджета.

Взрослые должны приобретать противоядие от клещевого энцефалита самостоятельно. На сегодня в аптеки областного аптечного склада уже завезён отечественный препарат «Энцевир». Стоимость одной ампулы – 470 рублей. Первичная вакцинация проводится с интервалом в месяц, затем – через год и далее – один раз в три года.

Другой менее затратный способ обезопасить себя и детей от заболевания клещевым энцефалитом – оформление страховки по программе «Антиклещ». В среднем за 300 рублей страховые компании гарантируют наличие иммуноглобулина в случае укуса клеща.