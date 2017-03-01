В Челябинской области строится новая онкологическая поликлиника

Автор: КР от Вчера, 11:33 Категория: Медицина

В конце лета на территории областной больницы в Челябинске должно открыться новое здание онкологической поликлиники, которое будет соединено тёплым переходом с онкодиспансером.

Новый медицинский объект начали возводить полтора года назад. Он рассчитан на ежедневный приём до 600 пациентов. Помимо амбулаторной службы, в нём планируется разместить отделение противоопухолевой лекарственной терапии и радиотерапии.

Пока поликлиника находится в бывшем общежитии образца 1947 года. Оно явно не справляется с выросшим в разы потоком онкобольных. Новое здание позволит вести их приём в комфортных и для пациентов, и для медиков условиях. Это особенно актуально, если учесть, что уже сейчас в Челябинской области зарегистрировано 80 000 человек с онкопатологией. Из них 1030 – жители Кыштыма.