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В Челябинской области строится новая онкологическая поликлиника

Автор: КР от Вчера, 11:33 Категория: Медицина

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В конце лета на территории областной больницы в Челябинске должно открыться новое здание онкологической поликлиники, которое будет соединено тёплым переходом с онкодиспансером.

 

Новый медицинский объект начали возводить полтора года назад. Он рассчитан на ежедневный приём до 600 пациентов. Помимо амбулаторной службы, в нём планируется разместить отделение противоопухолевой лекарственной терапии и радиотерапии.

 

Пока поликлиника находится в бывшем  общежитии образца 1947 года. Оно явно  не справляется с выросшим в разы потоком онкобольных. Новое здание позволит вести их приём в комфортных и для пациентов, и для медиков условиях. Это особенно актуально, если учесть, что уже сейчас в Челябинской области зарегистрировано 80 000 человек с онкопатологией. Из них 1030 – жители Кыштыма.

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