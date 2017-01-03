В Кыштыме всем миром борются за жизнь двухлетнего Саши Маркина. Но нашлась мнимая добродетельница, которая пыталась перенаправить денежный поток

Автор: КР от Сегодня, 12:45 Категория: Медицина

Саша Маркин из Тайгинки заболел в августе прошлого года. Он стал жаловаться на боль в животе, начал передвигаться бочком, словно щадил левую ножку. Его лечили амбулаторно по месту жительства, обследовали в центральной городской больнице Кыштыма, однако онкологическое заболевание позвоночника – эпендимому выявили только в ноябре в Челябинске, после того, как мальчик совсем перестал ходить.

Ребёнку срочно требовалась операция. Ведущий детский нейрохирург Челябинской области Герман Сафронов рекомендовал сделать её в федеральном центре нейрохирургии в Тюмени, где есть необходимая аппаратура для микрохирургического удаления опухоли под нейрофизиологическим контролем. Но врачи дали понять, что в конце года могут возникнуть сложности с квотами на высокотехнологичное оперативное вмешательство. В решении неотложных организационных вопросов помогла администрация Кыштымского городского округа. Заместитель главы по социальным вопросам Елена Саланчук связалась с управлением здравоохранения Тюмени и министерством здравоохранения Тюменской области. Совместными усилиями была найдена возможность в кратчайшие сроки принять Сашу на лечение. Его прооперировали 8 декабря. Постоперационный период протекал без осложнений. В сопровождении бригады медицины катастроф 16 декабря мальчика доставили в отделение онкологии и гематологии Челябинской областной детской клинической больницы.

Сейчас малыш проходит очередной курс химиотерапии. При благоприятном развитии событий в конце февраля-начале марта ему разрешат присаживаться. Пока он может только поворачиваться с одного бока на другой. Ножки его по-прежнему не слушаются. Мальчику предстоит долгое лечение.

Надежда Маркина работает на предприятии «Тайгинский карьер», воспитывает сына одна. У Саши есть тринадцатилетняя сестрёнка. Сейчас она живёт с бабушкой. Когда мальчик окажется дома, семье потребуются деньги на пелёнки и памперсы, на полноценное питание для ребёнка, на некоторые медикаменты, на реабилитацию. Это прекрасно понимает депутат Собрания Кыштымского городского округа Людмила Кондратьева, директор карьера. Она нашла возможность выделить материальную помощь сотруднице, оказавшейся в тяжёлой жизненной ситуации. Кроме того, Людмила Владимировна обратилась за поддержкой к коллегам по депутатскому корпусу. Их единодушное решение позволило главе округа Людмиле Шеболаевой выделить семье Маркиных 40 000 рублей из резервного фонда.

Не остались в стороне и жители Тайгинки. Знакомые и родные приносили деньги прямо домой, а в магазине была установлена специальная коробка: за короткий срок односельчане опустили в неё более 15 000 рублей.

Шёл сбор средств для Саши и в интернете. По настоянию родных и друзей мать указала номер карты Сбербанка, на которой аккумулировались предназначенные для Саши суммы. Однажды ей позвонил мужчина со странным вопросом: «На какую из двух карт перечислять деньги для больного мальчика?». Выяснилось, что одна знакомая из микрорайона Каолиновый, тоже имеющая маленького ребёнка, развернула бурную деятельность в социальной сети «ВКонтакте», рассказала о тяжёлом недуге Саши Маркина и организовала сбор средств. Только при этом указала номер… собственной карты. Возмущённой матери женщина объяснила, что искренне хотела помочь ей и её сыночку. Если это так, что помешало мнимой добродетельнице сообщить реквизиты Сашиной мамы, а не свои личные? Сейчас информация о больном ребёнке удалена со страниц непрошеной помощницы.

У родных мальчика одна цель, одна мечта – поставить мальчика на ноги. Они благодарны всем, кто уже помог им в тяжёлую минуту, и будут признательны тем, кто поддержит их впредь.

Номер карты Сбербанка, на который можно перевести деньги:

4817 7600 9627 7854