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В Кыштыме всем миром борются за жизнь двухлетнего Саши Маркина. Но нашлась мнимая добродетельница, которая пыталась перенаправить денежный поток

Автор: КР от Сегодня, 12:45 Категория: Медицина

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Саша Маркин из Тайгинки заболел  в августе прошлого года. Он стал жаловаться на боль в животе,  начал передвигаться бочком, словно щадил левую ножку. Его лечили амбулаторно по месту жительства, обследовали в центральной городской больнице Кыштыма, однако  онкологическое заболевание позвоночника – эпендимому выявили только в ноябре в Челябинске, после того, как  мальчик совсем перестал ходить.

 

Ребёнку срочно требовалась операция.  Ведущий детский нейрохирург Челябинской области Герман Сафронов рекомендовал  сделать её в федеральном центре нейрохирургии в Тюмени, где есть необходимая аппаратура для микрохирургического удаления опухоли под нейрофизиологическим контролем. Но врачи дали понять, что в конце года могут возникнуть сложности с квотами на высокотехнологичное оперативное вмешательство.  В решении неотложных организационных вопросов помогла администрация Кыштымского городского округа. Заместитель главы по социальным вопросам Елена  Саланчук связалась  с управлением здравоохранения Тюмени и министерством  здравоохранения Тюменской области. Совместными усилиями была найдена возможность в кратчайшие сроки принять Сашу на лечение. Его прооперировали  8 декабря.  Постоперационный период протекал без осложнений.  В сопровождении бригады медицины катастроф 16 декабря мальчика доставили в отделение онкологии и гематологии Челябинской областной детской клинической больницы.

 

Сейчас малыш  проходит очередной курс химиотерапии. При благоприятном развитии событий в конце февраля-начале марта  ему разрешат присаживаться. Пока он может только поворачиваться с одного бока на другой. Ножки его по-прежнему не слушаются. Мальчику предстоит долгое лечение.

 

Надежда Маркина работает на предприятии «Тайгинский карьер», воспитывает сына одна. У Саши есть тринадцатилетняя сестрёнка. Сейчас она живёт с бабушкой. Когда мальчик окажется дома, семье потребуются деньги на пелёнки и памперсы, на полноценное питание для ребёнка, на некоторые медикаменты, на реабилитацию.  Это прекрасно понимает  депутат  Собрания Кыштымского городского округа Людмила Кондратьева, директор карьера. Она нашла возможность выделить  материальную помощь сотруднице, оказавшейся в тяжёлой жизненной ситуации. Кроме того, Людмила Владимировна обратилась за поддержкой к коллегам по депутатскому корпусу.  Их единодушное решение позволило главе округа  Людмиле Шеболаевой выделить семье Маркиных 40 000 рублей  из резервного фонда.

 

Не остались в стороне  и жители Тайгинки. Знакомые и родные приносили деньги прямо домой, а в  магазине была установлена  специальная коробка: за короткий срок односельчане опустили в неё более 15 000 рублей.

 

Шёл сбор средств для Саши и в интернете. По настоянию родных и друзей мать  указала номер карты Сбербанка, на которой аккумулировались предназначенные для Саши суммы.  Однажды ей позвонил мужчина со странным вопросом: «На какую из двух карт перечислять деньги для больного мальчика?».  Выяснилось, что одна знакомая из микрорайона Каолиновый, тоже имеющая маленького ребёнка, развернула бурную деятельность в социальной сети «ВКонтакте», рассказала о тяжёлом недуге Саши Маркина  и организовала сбор средств. Только при этом указала номер…  собственной карты.  Возмущённой  матери женщина объяснила, что искренне хотела помочь ей и её сыночку. Если это так, что помешало  мнимой  добродетельнице  сообщить реквизиты Сашиной мамы, а не свои личные?  Сейчас информация о больном ребёнке удалена со страниц  непрошеной помощницы.

 

У родных мальчика  одна цель, одна мечта – поставить мальчика на ноги. Они благодарны всем, кто уже помог им в тяжёлую минуту, и будут признательны тем, кто поддержит их впредь.

 

Номер карты Сбербанка, на который можно перевести деньги:

4817  7600  9627  7854

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