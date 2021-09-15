В кыштымской больнице заработал новый цифровой маммограф стоимостью более 14 миллионов рублей

Вчера, 16:06 Категория: Медицина

367

0

Оснащение учреждений здравоохранения Южного Урала ведётся в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена».

Общая стоимость закупленного оборудования в 2021 году в Челябинской области уже превышает один миллиард рублей. Примерно половина этой суммы направлена на приобретение «тяжелой» техники – это 37 единиц, которая либо нуждалась в замене, либо приобретались для медучреждения впервые.

К примеру, цифровые маммографы, стоимость каждого свыше 14,5 миллионов рублей, уже появились в больницах Катав-Ивановска, Троицка, Аши, Кусы, Нязепетровска и других городов.

Современный маммограф установлен и в кабинете № 414 городской поликлиники № 1 города Кыштыма. Он работает с июля этого года.

Реализация программы «Модернизация первичного звена» на территории Челябинской области рассчитана до 2025 года. В рамках проекта ежегодно будет не только приобретаться новое оборудование, но и проводиться капитальные ремонты, строиться новые объекты здравоохранения, а также обновляться медицинский транспорт.