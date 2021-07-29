Главврач кыштымской больницы: «Детскую реанимацию никто и никогда не закрывал!»

Вчера, 09:12 Категория: Медицина

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Главный врач кыштымской горбольницы Игорь Усков прокомментировал ситуацию с детской реанимацией в нашем городе – в последнее время эта тема волнует многих родителей. Некоторые из них и вовсе утверждают, что реанимационное отделение для детей закрыто.

– Детскую реанимацию никто и никогда не закрывал! – сказал «Кыштымскому рабочему» Игорь Геннадьевич. – Раньше она была расположена нерационально. К примеру, новорождённых малышей с патологиями приходилось нести в реанимационное отделение в соседнее здание – детский корпус. Сейчас же всё под рукой. В родильном отделении оборудована палата интенсивной терапии для выхаживания малышей – детская реанимация. Она находится в 26 шагах от родильного блока. Таким образом, новорождённые, при необходимости, получают экстренную медицинскую помощь оперативно и в полном объёме. Результат – у нас нулевая младенческая смертность!

Детей более старшего возраста реанимируют в специальной палате, отведённой в отделении интенсивной терапии хирургического корпуса. При этом мест для детской реанимации меньше не стало: в детском корпусе горбольницы их было шесть. Сейчас они разделены: две в роддоме и четыре – в хирургии.

– Реанимационную помощь мы сделали более доступной, – отметил Игорь Геннадьевич. – Об этом свидетельствуют и цифры: если до разделения через детскую реанимацию в год проходило 160-170 детей, то теперь только за первое полугодие такой вид помощи оказан 67 младенцам в роддоме и 63 – в хирургическом корпусе горбольницы.