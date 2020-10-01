В Кыштыме главный врач больницы прокомментировал тему закрытия отделения детской реанимации

Вчера, 09:31 Категория: Медицина

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Как стало известно «КР» на сайте kyshtym24, к ним в редакцию на условиях анонимности, поступило письмо, в котором было указано, что в отделении реанимации и интенсивной терапии для детей уволились два врача.

– Каким образом один врач может оказывать помощь детскому населению? Руководство больницы не предпринимает усилий к поиску специалистов, – пояснили в письме. – Фактически отделение прекратило свое существование, осталось существовать только на бумаге.

Также сообщается, что часть сестринского персонала собирается увольняться, остальные распределены по другим отделениям. Если это случится, то детская реанимация в Кыштыме прекратит своё существование.

После этого заявления журналист «КР» незамедлительно позвонила главному врачу больницы, чтобы уточнить, является ли правдой это заявление.

– Помощь детям как оказывалась, так и оказывается в полном объёме, – прокомментировал Игорь Усков. – В связи с ремонтом в детском отделении специализированная помощь перенесена на территорию взрослой реанимации, родильного дома и соматического отделения. Каждый анестезиолог-реаниматолог является врачом широкого профиля, и может оказывать помощь, как взрослым, так и детям.

Подробности – в следующем номере газеты.