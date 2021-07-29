Главврач кыштымской больницы прокомментировал «КР» ситуацию с маленькими пациентами, «подхватившими» инфекционные заболевания

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Несколько дней назад в группе «Мы из Кыштыма» мамочки возмущались тем, что детей с инфекционными заболеваниями, нуждающихся в госпитализации, теперь лечат не в Кыштыме, а за пределами родного города.

«В Кыштыме происходит дурдом с медициной. Бедные маленькие детки. У кого-то ротавирус, кто-то отравился. Везут таких детей в Аргаяш. Хотя у нас в Кыштыме можно было и организовать пару палат инфекции для малышей. Все спрашивают, где находится скорая в тот момент, когда человеку экстренно плохо. А она теперь маршрутизацией занимается! Возит пациентов в инфекционное отделение Аргаяша. Ещё нам Сатку предлагали, а это два часа езды в одну сторону. Вообще КОШМАР. Хорошо хоть в Аргаяше нам поставили диагноз правильный и поставили мне ребёнка на ноги за 3 дня. Спасибо врачу инфекционной больницы Аргаяша» – такой гневный пост в социальных сетях разместила одна из жительниц Кыштыма Анастасия С.

Ей тут же начали вторить и другие мамы, наперебой рассказывая уже свои истории.

Редакция «Кыштымского рабочего» обратилась за разъяснениями к главному врачу центральной городской больницы Игорю Ускову. Вот как он прокомментировал сложившуюся ситуацию:

– Всё это – временные неудобства, и связаны они с неблагоприятной обстановкой из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В таких условиях мы живём уже полтора года. Приказом министерства здравоохранения Челябинской области инфекционное отделение Кыштымской центральной горбольницы имени А. П. Силаева было перепрофилировано в госпитальную базу для пациентов с COVID-19. Все 16 палат отведены под ковидных больных, которые проходят здесь лечение. Госпитальная база функционирует в статусе межрайонной – к нам привозят жителей не только Кыштыма, но также Верхнего Уфалея, Нязепетровска…

Что касается требований возмущённых мамочек о том, что в Кыштыме «могли бы организовать пару палат инфекции для малышей», это, по словам Игоря Геннадьевича, не представляется возможным.

– Есть чёткие принципы организации специализированной помощи по инфекционным заболеваниям, – поясняет Усков. – Для таких пациентов должны быть отдельные помещения, с отдельным входом и санитарной комнатой, боксированные. Инфекционные больные должны быть изолированы от пациентов с другими заболеваниями. У нас на сегодняшний день отдельно стоящих зданий, которые бы соответствовали всем санитарным правилам и нормам и где можно было бы оказывать помощь инфекционным больным, – нет. Для госпитализации пациентов с ротавирусными, кишечными и другими инфекционными заболеваниями определена больница Аргаяша. И именно туда, согласно приказу минздрава Челябинской области, осуществляется маршрутизация кыштымцев. 43 километра – это достаточно терпимо. Дорога в одну сторону занимает от получаса до 40 минут.