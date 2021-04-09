Отделению скорой помощи кыштымской больницы в торжественной обстановке вручены новые автомобили

Сегодня, 17:22 Категория: Медицина

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Фото Максима Марининова.

Как уже сообщалось на нашем сайте, на этой неделе два новых автомобиля «УАЗ» для оказания скорой медицинской помощи переданы кыштымской городской больнице имени А. П. Силаева Благотворительным фондом Русской медной компании.

Сегодня по такому случаю на площадке медгородка состоялось торжественное мероприятие. Рядом с двумя новенькими «УАЗами» был припаркован реанимобиль, который за ярко-жёлтый цвет кыштымцы уже прозвали «лимоном». Этот самый «лимон» – тоже подарок кыштымским медикам от Русской медной компании.

Встречу открыла глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

– Прошедший год был очень тяжёлым для всех, – обратилась она к медицинским работникам. – Это был год испытаний. И то, как повела себя Русская медная компания, с какой высокой социальной ответственностью она отнеслась к вопросам поддержки граждан, когда раздавались бесплатные продуктовые наборы, когда РМК подошла к тому, чтобы обеспечить возможность сотрудникам нашей больницы как можно быстрее приезжать к пациентам, – всё это говорит о том, что у людей, которые стоят у руководства компании и Кыштымского медеэлектролитного завода – большое доброе сердце. Я искренне от всей души благодарю Игоря Алексеевича Алтушкина и Татьяну Анатольевну за их постоянную поддержку Кыштымского городского округа.

Кыштымские медики действительно ощущали поддержку от Благотворительного фонда РМК на протяжении всего «ковидного» 2020 года. От компании нашей больнице были также переданы маски, защитные костюмы, аппараты ИВЛ. Кроме того, около двух тысяч кыштымцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили бесплатные продуктовые наборы. Более одного миллиона рублей в рамках договора о социальном партнёрстве Кыштымский медеэлектролитный завод, входящий в группу РМК, направил на ремонт, оборудование и обучение персонала в посёлковых фельдшерско-акушерских пунктах Кыштымского городского округа.

– Прошедший год показал, насколько важно своевременное оказание медицинской помощи тем, кто в ней нуждается, – сказал генеральный директор КМЭЗ Андрей Кудрявцев. – Медицинские работники показали, что они способны справляться с тяжёлыми ситуациями, но очень важно при этом, чтобы у них была возможность делать это своевременно. Мы готовы помогать и всегда придём на помощь. Недаром девиз Русской медной компании: «Медь – дело нашей жизни, и мы создаём жизнь вокруг нашего дела!» Я хочу по поручению Игоря Алексеевича Алтушкина передать слова благодарности медицинским работникам за ваш труд, за то, что вы делаете. И если мы способным вам помочь, дать вам современное оборудование, чтобы вы спасли как можно больше жизней, мы это сделаем.

Слова благодарности в адрес руководства РМК и медеэлектролитного завода прозвучали от главного врача городской больницы имени А. П. Силаева Игоря Ускова и от старшего фельдшера отделения скорой помощи Натальи Барановой.

– Автомобили оснащены современным оборудованием, необходимым для оказания экстренной медицинской помощи, – сказал Игорь Геннадьевич. – Прошлый год действительно выдался трудным для всех, а для медицинских работников – особенно. Врачи возвращались с вызовов и в час, и в два часа ночи. Новые автомобили – это техническое воплощение нашей мечты и наших чаяний. От себя лично и от коллектива горбольницы благодарю Игоря Алексеевича Алтушкина за внимание к сфере здравоохранения. Отдельное спасибо – за вертолётную площадку, которая появилась у нас также благодаря Русской медной компании и Кыштымскому медеэлектролитному заводу. С этой площадки проведено уже около 30 транспортировок больных.

Журналист «КР» не мог не побывать внутри новых автомобилей, которые после постановки на учёт в ГИБДД будут мчаться к больным, в том числе и в отдалённые посёлки. Машины оснащены по последнему слову техники. Здесь и дефибриллятор, необходимый для восстановления кровообращения, причём электроды предназначены как для детей, так и для взрослых. Есть аппарат ИВЛ, который программируется индивидуально под каждого пациента, в зависимости от его возраста и даже веса. В «арсенале» медиков – электроотсос для очищения верхних дыхательных путей, специальные укладки для оказания реанимационной помощи, щиты для транспортировки, небулайзер и многое другое.

Ежедневно бригады скорой помощи кыштымской больницы выезжают на вызовы от 30 до 40 раз.