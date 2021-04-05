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Автопарк скорой помощи кыштымской больницы пополнится новыми машинами

Вчера, 11:01 Категория: Медицина
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Русская медная компания продолжает поддерживать систему здравоохранения.

 

Сегодня десять автомобилей на базе «Форд» будут переданы медицинским учреждениям Челябинска, ещё 11 авто на платформе «УАЗ Профи» отправятся в Долгодеревенское, Варну, Коркино, Карталы, село Октябрьское и Кыштым. В наш город поступит две новые кареты скорой помощи.

 

– Это, безусловно, здорово! – говорит главный врач Кыштымской городской больницы Игорь Усков. – На сегодня в автопарке отделения скорой помощи нашей больницы девять автомобилей, из них три новых. Я благодарен Русской медной компании за поддержку и внимание к сфере здравоохранения.

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Теги: РМК Кыштым скорая помощь

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