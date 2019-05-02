В Кыштыме глава округа обязала управляющие компании провести акарицидную обработку дворовых территорий

Автор: КР от Сегодня, 11:49 Категория: Экология

Сегодня на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой её заместитель по социальной сфере Елена Саланчук отметила, что участились случаи укусов детей и взрослых непосредственно в городе.

В предстоящий четверг руководители управляющих компаний должны отчитаться о выполнении этого поручения.

Всего за последние четыре дня, с 9 по 12 мая, в приёмный покой горбольницы обратилось 56 человек, пострадавших от укусов кровососов.

Как сказал сайту «КР» главный врач городской больницы имени А. П. Силаева Игорь Усков, наибольшая активность клещей зафиксирована на Дальней Даче, Теренкуле, в посёлках Увильды и Тайгинка, в районе горы Сугомак. Часть жителей подхватила членистоногих в жилом секторе.

Всего с начала весны в больницу обратилось 115 кыштымцев, укушенных клещами.