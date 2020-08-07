В больницы Челябинской области поступят более 90 машин для оказания своевременной медпомощи

Сегодня, 10:06 Категория: Медицина

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Более 90 машин для оказания своевременной медпомощи получат в 2020 году учреждения здравоохранения Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер осмотрел порядка 50 поступивших машин (диагностические комплексы, реанимобили, машины скорой помощи).

– Мы такую задачу в этом году и ставили – сделать упор на качество автомобильной медицинской техники, – отметил Алексей Леонидович.

Преимущества диагностических медицинских комплексов, собранных на базе «Урала» и «КАМАЗа»:

- могут добраться до самых труднодоступных точек региона;

- оснащены современными цифровыми флюорографами и маммографами;

- с их помощью можно оказать любую первичную помощь (в том числе сделать анализы и тесты).

28 реанимобилей предназначены для экстренной и специализированной помощи (в том числе для эвакуации больного любой степени тяжести).

20 новых автомобилей скорой помощи закуплены для Челябинска по решению главы региона в связи с возросшей нагрузкой из-за пандемии.

Автотехника и оборудование поступили в рамках национального проекта «Здравоохранение».



Напомним, в конце июля в Кыштымскую городскую больницу поступил новый реанимобиль класса «C». Это современная газель, оснащённая всем необходимым оборудованием для проведения реанимационных действий, включая искусственную вентиляцию лёгких.

В автопарке кыштымской службы скорой помощи это второй новый автомобиль за год. В ноябре поступил реанимобиль на базе «Форд».