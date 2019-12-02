В Кыштыме пополнился автопарк скорой помощи

Автор: КР от Вчера, 18:54 Категория: Медицина

В Кыштымскую городскую больницу поступил новый автомобиль скорой помощи – «Форд Транзит». Он относится к классу «B» среди машин скорой помощи. Автомобиль оснащён современным оборудованием для оказания экстренной помощи, мониторинга и транспортировки пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии.

– Машина поступила к нам в ноябре в рамках программы обновления автопарка скорой медицинской помощи по поручению правительства Российской Федерации, – рассказывает главный врач городской больницы Игорь Усков. – Таким образом, региональное министерство здравоохранения приступило к исполнению майских указов президента Российской Федерации Владимира Путина по модернизации здравоохранения.

Машина уже поставлена на учёт и готовится к первому рейсу. «Форд Транзит» оборудован всем необходимым для поддержания жизненных функций пациентов и сердечно-сосудистой реанимации. Здесь есть дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции лёгких, электрокардиограф, кислородный редукторингалятор и другие средства оказания помощи.

Сейчас в автопарке отделения скорой медицинской помощи шесть автомобилей класса «B» и один класса «С» – машина реанимации.

– Ежедневно, включая праздники и выходные, на дежурстве находится три бригады, – говорит заведующая отделением Наталья Баранова. – Всего у нас в штате 27 человек и 13 водителей.

В предыдущий раз в кыштымскую городскую больницу новый автомобиль поступал три года назад. Это был «УАЗ». Не считая его и поступивший «Форд Транзит», остальные машины скорой помощи датированы 2009-2010 годом выпуска.