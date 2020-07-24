В кыштымской городской больнице пополнился автопарк

Вчера, 14:39 Категория: Медицина

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В минувшую пятницу, 24 июля, в Кыштымскую городскую больницу имени А. П. Силаева поступил новый реанимобиль класса «C».

Как пояснил сайту "КР" главный врач Игорь Усков, это современная газель, оснащённая всем необходимым оборудованием для проведения реанимационных действий, включая искусственную вентиляцию лёгких. Реанимобиль предназначен для сопровождения пациентов с тяжёлыми заболеваниями.

– В автопарке службы скорой помощи это второй новый автомобиль за последний год, – говорит Игорь Геннадьевич. – Реанимобиль на базе «Форда» мы получили в ноябре прошлого года. Теперь вот газель.

Всего в парке кыштымской «скорой» восемь машин.