Заражённых COVID-19 в Челябинской области стало ещё больше
Сегодня, 11:22 Категория: Медицина
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На утро 22 мая в регионе подтверждены 2132 случаев заболевания COVID-19 (+ 80 новых подтверждений за сутки).
754 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 10 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
За прошедшие сутки умерла пациентка 75 лет, причина смерти – сердечно-лёгочная недостаточность, рецидивирующая тромбоэмболия лёгочной артерии (COVID-19 сопутствующее).
Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 1343 человека, среди них двое жителей Кыштыма.