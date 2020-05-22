Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Заражённых COVID-19 в Челябинской области стало ещё больше

Сегодня, 11:22 Категория: Медицина
150
0

На утро 22 мая в регионе подтверждены 2132 случаев заболевания COVID-19 (+ 80 новых подтверждений за сутки).
754 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 10 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
За прошедшие сутки умерла пациентка 75 лет, причина смерти – сердечно-лёгочная недостаточность, рецидивирующая тромбоэмболия лёгочной артерии (COVID-19 сопутствующее).
Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 1343 человека, среди них двое жителей Кыштыма.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Оперативная информация по COVID-19

Похожие публикации:

В Челябинской области число заражённых COVID-19 превысило две тысячи человек

Число заболевших Covid-19 в Челябинской области за сутки превысило 100 человек

Данные о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Челябинской области

В Челябинской области больше 40 подтверждённых случаев заражения COVID-19 за сутки

Оперативная информация от министерства здравоохранения Челябинской области

Комментарии:

Добавить