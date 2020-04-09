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В Кыштыме трикотажная фабрика сошьёт пятьдесят тысяч масок

Сегодня, 13:19 Категория: Экономика и бизнес
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Уже к предстоящим выходным в фирменных отделах «Кыштымсий трикотаж» появятся тканевые маски для многоразового использования.

 

Как сказал сайту «КР» директор фабрики Наталья Обухова, 50 тысяч масок будут реализованы не только в Кыштыме, но также в Челябинске, Уфе и в других городах, где есть фирменные отделы предприятия. Наряду с розничной продажей, трикотажная фабрика обеспечивает масками и работников кыштымских предприятий и организаций.

 

Так, за партиями одного из самых востребованных на сегодняшний день товаров в «Кыштымский трикотаж» уже обратились Кыштымское машиностроительное объединение, ООО «Русские пряники», администрация Кыштымского городского округа, «Глазной центр», соцпомощь и другие.

 

Трикотажные маски предназначены для многоразового использования. Их можно стирать или пропаривать утюгом с обеих сторон.

 

Цена одной маски составит 50 рублей.

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Теги: Кыштым Кыштымский трикотаж маски заказ

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