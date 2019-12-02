В Кыштыме предприниматели купили дорогостоящий медицинский аппарат для городской больницы

Автор: КР от Сегодня, 12:00 Категория: Медицина

В августе представители Общественной палаты Кыштымского городского округа, совета ветеранов и общества инвалидов провели встречу с руководством кыштымской городской больницы.

Тогда была озвучена проблема, что жителям нашего города приходится оплачивать прохождение холтеровского мониторирования сердца ЭКГ в коммерческих медцентрах, так как очередь на бесплатное обследование расписана на месяцы вперёд.

Председатель общественной палаты Леонид Кузнецов предложил обратиться к местным предпринимателям за помощью в приобретении для больницы ещё одного холтера.

– Здорово, что у нас живут отзывчивые люди, – сказал сайту «КР» Леонид Павлович. – Кыштымские предприниматели поддержали это предложение. И аппарат был передан в городскую больницу. Надеюсь, что теперь ветераны и инвалиды смогут быстрее проходить необходимое обследование.

Стоимость холтера составила 206 тысяч рублей. Деньги на покупку выделили предприниматели Станислав Шабуров, Равшан Гусейнов, Виктор Грачёв и Виталий Прохоров.

Подробности – в следующем номере газеты «Кыштымский рабочий»