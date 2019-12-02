Подписка на газету Кыштымский рабочий
» » В Кыштыме предприниматели купили дорогостоящий медицинский аппарат для городской больницы

В Кыштыме предприниматели купили дорогостоящий медицинский аппарат для городской больницы

Автор: КР от Сегодня, 12:00 Категория: Медицина

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

В августе представители Общественной палаты Кыштымского городского округа, совета ветеранов и общества инвалидов провели встречу с руководством кыштымской городской больницы.

 

Тогда была озвучена проблема, что  жителям нашего города приходится оплачивать прохождение холтеровского мониторирования сердца ЭКГ в коммерческих медцентрах, так как очередь на бесплатное обследование расписана на месяцы вперёд.

 

 

Председатель общественной палаты Леонид Кузнецов предложил обратиться к местным предпринимателям за помощью  в приобретении для больницы ещё одного холтера.

 

– Здорово, что у нас живут отзывчивые люди, – сказал сайту «КР» Леонид Павлович. – Кыштымские предприниматели поддержали это предложение. И аппарат был передан  в городскую больницу. Надеюсь, что теперь ветераны и инвалиды смогут быстрее проходить необходимое обследование.

 

Стоимость холтера составила 206 тысяч рублей. Деньги на покупку выделили предприниматели Станислав Шабуров, Равшан Гусейнов, Виктор Грачёв и Виталий Прохоров.

 

Подробности – в следующем номере газеты «Кыштымский рабочий»

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter