В больнице Кыштыма открыт кабинет не только для пострадавших от радиации, но и для их потомков

Автор: КР от Сегодня, 10:33 Категория: Общество

Приём пострадавших от радиации кыштымцев и их потомков

дважды в неделю ведёт терапевт Алевтина Якупова

В течение года Общественная палата Кыштымского округа совместно с советом ветеранов добивалась, чтобы в медучреждении заработала система регулярного диспансерного медицинского наблюдения как самих облучённых, так и их детей и внуков.

Как сказал сайту «КР» председатель Общественной палаты Леонид Кузнецов, речь идёт не только о тех, кто подвергся радиации вследствие аварии в 1957 году на атомном производстве «Маяк». Такое же право имеют и граждане, пострадавшие вследствие катастрофы в Чернобыле, на Семипалатинском полигоне, а также ветераны подразделений особого риска.

Представители палаты не раз встречались с главным врачом Кыштымской центральной городской больницы Владиславом Логиновым, убеждая его в необходимости определиться с терапевтом и временем приёма граждан этой категории и их родных.

Соответствующие письма они направили и в адрес министра здравоохранения Вероники Скворцовой и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Как результат – с 21 мая в поликлинике № 1 заработал специальный кабинет. Но дети и внуки тех, кто подвергся радиационному облучению, на тот период остались в стороне.

И всё же в минувшем сентябре на имя главы округа Людмилы Шеболаевой от руководства горбольницы пришло подтверждение о готовности вести приём и для них.

На приёме у врача им нужно предъявить копию документа родителя, бабушки или дедушки, удостоверяющего, что они подверглись радиации, а также свои паспорт, свидетельство о рождении, медицинский полис и амбулаторную карту.

– Каждый вторник мы будем обзванивать граждан, подвергшихся радиационному облучению, и информировать их о времени и месте приёма врача, – сказал сайту «КР» Леонид Кузнецов.

Пострадавшие от воздействия радиации, а также их дети и внуки могут попасть на приём к терапевту Алевтине Якуповой в кабинет 204 городской поликлиники по вторникам и средам с 9:00 до 10:00.