В больнице Кыштыма открыт кабинет не только для пострадавших от радиации, но и для их потомков Автор: КР от Сегодня, 10:33 Категория: Общество 0 Приём пострадавших от радиации кыштымцев и их потомков дважды в неделю ведёт терапевт Алевтина Якупова В течение года Общественная палата Кыштымского округа совместно с советом ветеранов добивалась, чтобы в медучреждении заработала система регулярного диспансерного медицинского наблюдения как самих облучённых, так и их детей и внуков. Как сказал сайту «КР» председатель Общественной палаты Леонид Кузнецов, речь идёт не только о тех, кто подвергся радиации вследствие аварии в 1957 году на атомном производстве «Маяк». Такое же право имеют и граждане, пострадавшие вследствие катастрофы в Чернобыле, на Семипалатинском полигоне, а также ветераны подразделений особого риска. Представители палаты не раз встречались с главным врачом Кыштымской центральной городской больницы Владиславом Логиновым, убеждая его в необходимости определиться с терапевтом и временем приёма граждан этой категории и их родных. Соответствующие письма они направили и в адрес министра здравоохранения Вероники Скворцовой и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Как результат – с 21 мая в поликлинике № 1 заработал специальный кабинет. Но дети и внуки тех, кто подвергся радиационному облучению, на тот период остались в стороне. И всё же в минувшем сентябре на имя главы округа Людмилы Шеболаевой от руководства горбольницы пришло подтверждение о готовности вести приём и для них. На приёме у врача им нужно предъявить копию документа родителя, бабушки или дедушки, удостоверяющего, что они подверглись радиации, а также свои паспорт, свидетельство о рождении, медицинский полис и амбулаторную карту. – Каждый вторник мы будем обзванивать граждан, подвергшихся радиационному облучению, и информировать их о времени и месте приёма врача, – сказал сайту «КР» Леонид Кузнецов. Пострадавшие от воздействия радиации, а также их дети и внуки могут попасть на приём к терапевту Алевтине Якуповой в кабинет 204 городской поликлиники по вторникам и средам с 9:00 до 10:00. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить