Жителям Кыштыма в торговых комплексах поставят прививки от гриппа

Автор: КР от Вчера, 10:34 Категория: Медицина

Профилактическая акция пройдёт в торговых комплексах Кыштыма 1 и 2 декабря. Массовая вакцинация проводится в нашем городе уже третий год подряд. Эту инициативу центральной городской больницы поддержали в министерстве здравоохранения Челябинской области и в региональном управлении Роспотребнадзора.

– На сегодня из 11 495 человек взрослого населения Кыштыма, подлежащих вакцинации, привито 7300, – сказал сайту «КР» исполняющий обязанности главного врача центральной городской больницы Игорь Усков. – Прививка от гриппа в плановом порядке поставлена 4894 детям из 5436. Перед вакцинацией в торговых центрах на выявление противопоказаний каждого осмотрит медицинский работник.

Бесплатно поставить прививку от гриппа в ближайшие выходные можно будет в торговых комплексах «Радуга» и «Квартал» с 12 до 14 часов. Ежедневно, кроме выходных, это можно сделать в 301-м кабинете городской поликлиники №1 с 9 до 15 часов.