Жителям Кыштыма в торговых комплексах поставят прививки от гриппа Автор: КР от Вчера, 10:34 Категория: Медицина 0 Профилактическая акция пройдёт в торговых комплексах Кыштыма 1 и 2 декабря. Массовая вакцинация проводится в нашем городе уже третий год подряд. Эту инициативу центральной городской больницы поддержали в министерстве здравоохранения Челябинской области и в региональном управлении Роспотребнадзора. – На сегодня из 11 495 человек взрослого населения Кыштыма, подлежащих вакцинации, привито 7300, – сказал сайту «КР» исполняющий обязанности главного врача центральной городской больницы Игорь Усков. – Прививка от гриппа в плановом порядке поставлена 4894 детям из 5436. Перед вакцинацией в торговых центрах на выявление противопоказаний каждого осмотрит медицинский работник. Бесплатно поставить прививку от гриппа в ближайшие выходные можно будет в торговых комплексах «Радуга» и «Квартал» с 12 до 14 часов. Ежедневно, кроме выходных, это можно сделать в 301-м кабинете городской поликлиники №1 с 9 до 15 часов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить