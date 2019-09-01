Жителей Кыштыма приглашают в торговые центры на вакцинацию от гриппа

Автор: КР от Вчера, 17:18 Категория: Медицина

Как сказала сайту «КР» заведующая инфекционным отделением кыштымской городской больницы Илона Мыларщикова, подъём заболеваемости опасной вирусной инфекцией ожидается в нашем городе в середине января.

В этом сезоне будут активны вирусы гриппа А и В. Они отличаются высокой скоростью размножения и нередко приводят к осложнениям, в том числе пневмонии.

Наиболее эффективным способом профилактики гриппа по-прежнему является вакцинация. Врачи рекомендуют пройти её до начала подъёма заболеваемости, пока иммунитет после летнего сезона остаётся крепким.

В ближайшие две пятницы, 27 сентября и 4 октября, работники кыштымской городской больницы снова развернут прививочные кабинеты в торговых центрах «Квартал» на улице Возмездия, 39 и «Радуга» на улице К. Либкнехта, 164.

– Получить бесплатную вакцину от гриппа сможет любой желающий с 17 до 19 часов. С собой нужно взять паспорт, – сказал сайту «КР» главный врач Игорь Усков. – На две предыдущие акции откликнулись 114 кыштымцев. Но это очень мало.