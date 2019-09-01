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В Кыштыме в торговых центрах пройдёт массовая вакцинация от гриппа

Автор: КР от Сегодня, 10:50 Категория: Медицина

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В предстоящую пятницу, 13 сентября, работники кыштымской городской больницы развернут прививочные кабинеты в торговых центрах «Квартал» на улице Возмездия, 39 и «Радуга» на улице К. Либкнехта, 164.

 

– Получить бесплатную вакцину от гриппа сможет любой желающий. С собой нужно взять паспорт, – сказал сайту «КР» главный врач Игорь Усков. – Сейчас самое благоприятное время для прививки, так как иммунитет после летнего сезона окрепший. Планируется провести вакцинацию в назначенный день с 17 до 19 часов.

 

По информации территориального отдела Роспотребнадзора Челябинской области, вакцина, которая в этом году используется для иммунизации, имеет частично обновлённый состав. В неё включены штаммы: A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09, A/Kansas/14/2017 (H3N2, B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87). В четырёхкомпонентные вакцины дополнительно входит B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata/16/88).


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