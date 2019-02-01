В Кыштыме первично-сосудистое отделение центральной городской больницы получит новое оборудование

Автор: КР от Сегодня, 14:29 Категория: Медицина

Сердечно-сосудистые центры Челябинской области получат финансовую поддержку в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». На эти цели из федерального бюджета направлено 707 миллионов рублей, ещё 23 миллиона выделит областной.

В числе девяти больниц Южного Урала, куда поступит 40 единиц нового оборудования – аппараты УЗИ, томографы, ангиографические комплексы, аппараты для искусственной вентиляции лёгких – значится и первично-сосудистое отделение в Кыштыме, открывшиеся два года назад.

Как сказали сайту «КР» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, назвать, какое именно оборудование поступит в наш город, они пока не могут. Сейчас ещё готовятся соответствующие документы.

– Безусловно, мы будем только рады получить новое оборудование, – сказала сайту «КР» заведующая первично-сосудистым отделением центральной городской больницы Елена Классен. – Но пока преждевременно о чём-то говорить. Давайте дождёмся, когда оборудование к нам придёт.