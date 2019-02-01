В Кыштыме первично-сосудистое отделение центральной городской больницы получит новое оборудование Автор: КР от Сегодня, 14:29 Категория: Медицина 0 Сердечно-сосудистые центры Челябинской области получат финансовую поддержку в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». На эти цели из федерального бюджета направлено 707 миллионов рублей, ещё 23 миллиона выделит областной. В числе девяти больниц Южного Урала, куда поступит 40 единиц нового оборудования – аппараты УЗИ, томографы, ангиографические комплексы, аппараты для искусственной вентиляции лёгких – значится и первично-сосудистое отделение в Кыштыме, открывшиеся два года назад. Как сказали сайту «КР» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, назвать, какое именно оборудование поступит в наш город, они пока не могут. Сейчас ещё готовятся соответствующие документы. – Безусловно, мы будем только рады получить новое оборудование, – сказала сайту «КР» заведующая первично-сосудистым отделением центральной городской больницы Елена Классен. – Но пока преждевременно о чём-то говорить. Давайте дождёмся, когда оборудование к нам придёт. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить