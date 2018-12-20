В Кыштыме появится мозг-компьютер

Автор: КР от Вчера, 10:35 Категория: Медицина

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области.

В Центральную городскую больницу Кыштыма поступит нейрогарнитура «НейроЧат», которую его разработчики из ассоциации некоммерческого партнёрства «Эксперт» называют «мозгом-компьютером».

Тяжёлые нарушения артикуляции речи и движения конечностей могут возникать после инсульта, черепно-мозговой травмы, спинальной травмы, бокового амиотрофического склероза, детского церебрального паралича, прогрессирующих нейродегенеративных заболеваний. Люди, перенёсшие такие заболевания, испытывают большие трудности в общении с родственниками, знакомыми и медицинскими работниками: они не могут ни говорить, ни писать, ни объясняться жестами.

Теперь же пациенты, которые из-за перенесённых заболеваний не могут говорить и двигать руками, смогут общаться с близкими и врачами больницы при помощи этой нейрогарнитуры.

– Нейрогарнитура поступит в первично-сосудистое отделение, – сказал сайту «КР» исполняющий обязанности главного врача центральной городской больницы Игорь Усков. – Точная дата поставки аппарата к нам пока не известна, но принять её мы готовы в любой момент.

Принцип работы нейрогарнитуры «НейроЧат» прост – электроды устанавливаются на голову пациента и компьютерная программа со специальным интерфейсом отображает текст, что позволяет пользователю общаться без голоса и движения в сети интернет.

Челябинская область – одна из основных площадок апробации этих нейрогарнитур в России. На данном этапе регион получит 90 аппаратов, однако не исключено, что их количество со временем увеличится. Нейрогарнитура, кроме Кыштыма, поступит ещё в десять больниц Южного Урала.