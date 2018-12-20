В Кыштыме появится мозг-компьютер Автор: КР от Вчера, 10:35 Категория: Медицина 0 Фото пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области. В Центральную городскую больницу Кыштыма поступит нейрогарнитура «НейроЧат», которую его разработчики из ассоциации некоммерческого партнёрства «Эксперт» называют «мозгом-компьютером». Тяжёлые нарушения артикуляции речи и движения конечностей могут возникать после инсульта, черепно-мозговой травмы, спинальной травмы, бокового амиотрофического склероза, детского церебрального паралича, прогрессирующих нейродегенеративных заболеваний. Люди, перенёсшие такие заболевания, испытывают большие трудности в общении с родственниками, знакомыми и медицинскими работниками: они не могут ни говорить, ни писать, ни объясняться жестами. Теперь же пациенты, которые из-за перенесённых заболеваний не могут говорить и двигать руками, смогут общаться с близкими и врачами больницы при помощи этой нейрогарнитуры. – Нейрогарнитура поступит в первично-сосудистое отделение, – сказал сайту «КР» исполняющий обязанности главного врача центральной городской больницы Игорь Усков. – Точная дата поставки аппарата к нам пока не известна, но принять её мы готовы в любой момент. Принцип работы нейрогарнитуры «НейроЧат» прост – электроды устанавливаются на голову пациента и компьютерная программа со специальным интерфейсом отображает текст, что позволяет пользователю общаться без голоса и движения в сети интернет. Челябинская область – одна из основных площадок апробации этих нейрогарнитур в России. На данном этапе регион получит 90 аппаратов, однако не исключено, что их количество со временем увеличится. Нейрогарнитура, кроме Кыштыма, поступит ещё в десять больниц Южного Урала. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить