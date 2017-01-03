В Кыштыме пройдёт первый в этом году День донора

Автор: КР от Сегодня, 15:36 Категория: Общество

В предстоящий понедельник, 23 января, в здании службы скорой помощи Кыштымской центральной городской больницы пройдёт День донора. Сдать кровь можно с 10 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и карту флюорографического обследования.

Как сообщил сайту «КР» главный врач больницы Владислав Логинов, донорам предоставляется денежная компенсация в размере 498 рублей и справка для освобождения от работы на два дня.

Медики рекомендуют донорам за двое суток до сдачи крови исключить из рациона жирную и острую пищу, а также любые спиртные напитки. Вечером накануне приготовьте лёгкий ужин: кашу на воде, отварные или тушёные овощи. Утром необходимо позавтракать печеньем или булочкой с соком или сладким чаем.

В прошлом году в Днях донора, организованных областной станцией переливания крови, приняли участие 173 жителя нашего города. В общей сложности кыштымцы сдали 77 литров 850 миллилитров крови.