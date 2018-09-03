Жители Кыштыма стали чаще проходить диспансеризацию Автор: КР от Вчера, 12:55 Категория: Медицина 0 Показатель прохождения диспансеризации жителями Кыштымского городского округа в сентябре составил 51 процент от плана на год, это 3430 человек. Из них 1404 обратившихся отправили на второй этап, для прохождения углубленного обследования. За аналогичный период прошлого года диспансеризацию прошли 2801 человек. Подозрения на заболевания были выявлены у 333 обратившихся. Как отмечают в центральной городской больнице, низкий процент прохождения диспансеризации обусловлен малой мотивацией населения, а также не заинтересованностью работодателей отправлять на обследование своих сотрудников. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить