Кыштым – в тройке лучших муниципалитетов по эффективности проведения диспансеризации на Южном Урале Автор: КР от Вчера, 12:23 Категория: Медицина 0 Об этом на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа сообщил сегодня заместитель главного врача по медицинской части центральной городской больницы Игорь Усков. Среднеобластной показатель эффективности составляет 32 процента. В Кыштыме он на пять процентов выше. Эффективность диспансеризации подсчитывается по выявлению терапевтом и выявлению при осмотре пациента признаков какого-либо заболевания. В таких случаях врач направляет его на дополнительное обследование. Общее значение прохождения жителями Кыштыма диспансеризации – 54,8 процента, но этот показатель ниже среднеобластного на две десятые. Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева попросила Игоря Ускова вместе с заместителем главы по социальной сфере Еленой Саланчук проработать график выездных бригад для проведения диспансеризации среди жителей частного сектора округа. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить