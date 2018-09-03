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Кыштым – в тройке лучших муниципалитетов по эффективности проведения диспансеризации на Южном Урале

Автор: КР от Вчера, 12:23 Категория: Медицина

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Об этом на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа сообщил сегодня заместитель главного врача по медицинской части центральной городской больницы Игорь Усков. Среднеобластной показатель эффективности составляет 32 процента. В Кыштыме он на пять процентов выше.

 

Эффективность диспансеризации подсчитывается по выявлению терапевтом и выявлению при осмотре пациента признаков какого-либо заболевания. В таких случаях врач направляет его на дополнительное обследование.

 

Общее значение прохождения жителями Кыштыма диспансеризации – 54,8 процента, но этот показатель ниже среднеобластного на две десятые.

 

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева попросила Игоря Ускова вместе с заместителем главы по социальной сфере Еленой Саланчук проработать график выездных бригад для проведения диспансеризации среди жителей частного сектора округа.

 


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