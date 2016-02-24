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Житель Кыштыма хранил героин в собственном автомобиле

Автор: КР от Вчера, 12:34 Категория: Происшествия

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Мировой судья судебного участка № 1 города Кыштыма вынес решение по делу об административном правонарушении, связанному с незаконным хранением наркотиков. В конце октября полицейские остановили на улице Пушкина автомобиль «Джили МК». В салоне они обнаружили спичечный коробок с порошком светлого цвета.

 

Проведённая экспертиза показала, что вещество, изъятое у водителя «китайца», содержит диацетилморфин, в быту известный как героин. Масса наркотика составила 0,281 грамма.

 

Обвиняемый на заседание суда не явился. Тем не менее, его признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в четыре  тысячи рублей. Кроме того, его обязали в течение пяти дней со дня вступления постановления в силу пройти диагностику и при необходимости лечение от наркомании по месту жительства.

 

Решение суда ещё может быть обжаловано.

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"Житель Кыштыма хранил героин в собственном автомобиле" ! а что , ему в чужом надо было хранить ?
 
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