Житель Кыштыма проведёт в колонии 11 лет за незаконное хранение наркотиков
Автор: КР от Вчера, 09:04 Категория: Происшествия
Кыштымский городской суд признал 40-летнего жителя нашего города виновным в незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере.
В феврале он был задержан оперативниками кыштымской полиции. Во время досмотра у него обнаружили синтетическое вещество. Ещё часть запрещённого препарата – карфентанила – он хранил в своей квартире. В общей сложности полицейские изъяли чуть более трёх граммов «синтетики».
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь суда Дарья Фирсова, подсудимый вину не признал. При назначении наказания суд учёл, что он воспитывает несовершеннолетних детей. Кроме того, имеет серьёзные заболевания. Однако это не мешало ему совершать аналогичные преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и раньше.
Рецидивисту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии особого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.