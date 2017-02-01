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Заключённые Кыштыма остались без наркотика. Оперативники предотвратили заброс на территорию тюрьмы «белого китайца»

Автор: КР от Вчера, 17:14 Категория: Происшествия

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Сегодня ночью оперативники кыштымской полиции совместно с сотрудниками исправительной колонии № 10 задержали у её ограждения жителя Миасса. Мужчина намеревался перекинуть на территорию спичечный коробок с наркотиками. Экспертиза показала – в нём находился карфентанил, известный также как «белый китаец». Это новое запрещённое вещество действует в несколько тысяч раз сильнее героина.

 

И если для героина особо крупный размер – один килограмм, то для карфентанила – всего два грамма. У задержанного в Кыштыме полицейские изъяли 11 (!) граммов этого наркотика.

 

Подозреваемый в преступлении находится в изоляторе. Он наркозависим и ранее был осуждён за грабёж.

 

В отношении него в ближайшие часы будет возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков в особо крупном размере. Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Однако полицейские будут настаивать на переквалификации этого дела и постараются доказать, что имел место сбыт наркотических веществ. А за это наркодилеру грозит пожизненное заключение.

 

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