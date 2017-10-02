Житель Кыштыма приговорён к общественным работам за поддельный полис ОСАГО

Автор: КР от Сегодня, 15:15 Категория: Общество

Мировой суд вынес приговор по первому в этом году уголовному делу, связанному с мошенничеством в сфере автострахования. Как уже сообщалось на нашем сайте, в конце июня сотрудники ГИБДД остановили на улице Карла Либкнехта 28-летнего водителя «шестёрки». При проверке документов они заподозрили, что полис ОСАГО у него фальшивый.

Позже это подтвердила и экспертиза. В частности, текстовые и графические реквизиты были нанесены способом плоской печати, а серийный номер – посредством цветного струйного принтера. Подделку автомобилист купил 1 мая этого года на одном из авторынков Челябинска.

При рассмотрении дела в суде молодой человек признал свою вину. Смягчающим обстоятельством при вынесении наказания стало и отсутствие у него раньше судимости.

Кроме того, у нарушителя есть два малолетних ребёнка, при этом он нигде не работает. Учитывая все обстоятельства, суд решил наказать его не штрафом до 80 тысяч рублей, а обязательными работами на срок 200 часов.

В скором времени кыштымские мировые судьи рассмотрят ещё два уголовных дела, фигурантами которых стали водители, пользовавшиеся поддельными полисами обязательного страхования автогражданской ответственности.