Челябинцы дважды пытались обворовать в Кыштыме супермаркет Дикси

Автор: КР от Сегодня, 10:38 Категория: Происшествия

Сначала двое жителей города Челябинска 41 года и 35 лет совершили мелкое хищение в супермаркете «Дикси» на улице Клима Косолапова. Мужчины пытались тайком вынести четыре банки лососевой икры и три упаковки сыра на общую сумму около двух тысяч рублей.

Воришек вовремя заметили работники супермаркета. Они нажали тревожную кнопку и удерживали подельников до приезда сотрудников частного охранного предприятии «Варяг». Те передали подозреваемых полиции.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в отношении жителей Челябинска были составлены административные протоколы по статье «Мелкое хищение». Судья назначил каждому из них по 60 часов исправительных работ.

Однако вчера, выйдя из здания Кыштымского городского суда, гости нашего города тут же отправились в «Дикси», но уже расположенный на улице К. Либкнехта. На сей раз они попытались украсть виски, водку, кофе, масло, пюре и чипсы. Общий ущерб – три тысячи рублей.

И снова парочка была задержана работниками магазина. Сейчас оба находятся в отделе полиции. В отношении них составляются административные протоколы.

За такое же деяние к административной ответственности вчера был привлечён и 29-летний житель Миасса. Он пытался вынести из магазина «Пятёрочка» на улице Ленина шесть палок колбасы и столько же упаковок жевательной резинки.