В Кыштыме гостья города пыталась обокрасть магазин

Автор: КР от Вчера, 10:54 Категория: Происшествия

Вчера в половине десятого вечера в магазине «Дикси», расположенном на улице Клима Косолапова, задержали 35-летнюю жительницу Аргаяшского района.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, проходя вдоль прилавков, женщина сложила в свою сумку три банки тушёнки, две палки колбасы, несколько баночек детского яблочного пюре «Агуша» и упаковку майонеза. Затарившись провизией, гостья нашего города поспешила мимо кассы к выходу.

Управляющая магазином, которая наблюдала за происходящим по записям видеонаблюдения, тут же нажала тревожную кнопку. До приезда чоповцев женщину остановили работники магазина. Ей пришлось вернуть весь товар общей стоимостью чуть более 700 рублей. После этого лжепокупательница была передана наряду полиции.

За мелкое хищение ей придётся заплатить административный штраф, в пять раз превышающий сумму «покупки». При ущербе в тысячу рублей и более было бы заведено уголовное дело по статье «Кража».