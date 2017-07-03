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В Кыштыме задержаны серийные воры из Челябинска

Автор: КР от Сегодня, 12:08 Категория: Происшествия

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Вчера сотрудники уголовного розыска полиции задержали на территории Кыштымского округа двух жителей Челябинска 23 и 43 лет. Один из них был ранее судим за покушение на убийство. На этот раз в отношении подельников возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору».

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, подозреваемые обвиняются в восьми автомобильных кражах. По версии следствия, именно они причастны к хищению вещей и денег из припаркованных машин возле центрального рынка и санатория «Дальняя Дача». Общая сумма ущерба устанавливается.

 

Челябинцы находятся под подпиской о невыезде. Ведётся следствие. Каждому из них грозит до пяти лет лишения свободы.

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