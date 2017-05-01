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В Кыштыме домохозяйка пыталась обчистить супермаркет

Автор: КР от Сегодня, 10:46 Категория: Происшествия

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Вчера днём местная жительница похитила из магазина «Монетка» на улице Карла Либкнехта целый набор продуктов. Работники торговой точки заметили, что она складывает товар и в корзину, и в свою сумку. На кассе женщина расплатилась только за часть провианта.

 

Однако уйти из магазина с похищенными продуктами ей не удалось – дорогу перегородили сотрудники. Они-то и попросили воровку открыть сумку. Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, в ней оказались четыре банки детского пюре, две палки сервелата, две упаковки чая, упаковка шоколадных конфет, детский сок и три творожные массы – всё это на общую сумму в 717 рублей.

 

Подоспевшие на место полицейские доставили женщину в отдел. Там выяснилось, что 39-летняя домохозяйка ранее не была замечена в подобных правонарушениях. В отношении неё составлен протокол по части 1 статьи 7.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Мелкое хищение».

 

Теперь её ждёт штраф до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, административный арест до пятнадцати суток или обязательные работы до пятидесяти часов.

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