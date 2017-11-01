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В Кыштыме горит городская свалка

Автор: КР от Сегодня, 10:34 Категория: Происшествия

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В эти минуты на полигоне твёрдых бытовых отходов работают огнеборцы пожарной части № 117. Они тушат возгорание на площади около 500 квадратных метров. Сообщение о горящем мусоре поступило на пульт этой части в 8 часов 15 минут.

 

Как сказал сайту «КР» начальник 38-й пожарной части Андрей Раскостов, это уже второй выезд пожарных на свалку за сутки. Всю минувшую ночь огнеборцы уже тушили возгорание.

 

Большую сложность в борьбе с «красным петухом» представляют мусорные горы в высоту под восемь метров. Оперативно справиться с такими возгораниями невозможно.

 

Пожарные считают, что свалку поджигают обитающие там бомжи. На её территорию они проникают беспрепятственно. Получается, что пока огнеборцы тратят время и силы на тушение огня на частном объекте (полигон ТБО принадлежит организации «Спецсервис»), другая зона ответственности пожарных остаётся без защиты.

 

О сложившейся проблеме проинформирован первый заместитель главы Кыштымского городского округа, начальник управления гражданской защиты Пётр Мошкин. По словам Андрея Раскостова, руководство «Спецсервиса» пообещало договориться с «Дорсервисом» и разровнять мусорные отвалы, а затем засыпать их землёй. Что касается постояльцев полигона, порядка здесь, видимо, не ожидается.

 

 

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