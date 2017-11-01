В Кыштыме неизвестный обворовал иномарку, пока её владелец был в магазине

Автор: КР от Сегодня, 10:24 Категория: Происшествия

Это произошло вчера среди бела дня на парковке возле торгового комплекса «Славный» в районе железнодорожного вокзала. Житель нашего города отлучился в магазин, а когда вернулся, обнаружил, что из его «Хёндая» пропали видеорегистратор и сотовый телефон. Ущерб составил 9800 рублей.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, вора не остановила даже сигнализация. Ему хватило нескольких минут, чтобы отключить систему и проникнуть в салон автомобиля.

Подозреваемого зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на здании «Славного». Это мужчина лет 30, среднего телосложения. Был одет в синие джинсы, тёмно-зелёную куртку с капюшоном и вязаную серую шапку. Все, кто располагает информацией, способной помочь в раскрытии преступления, могут позвонить в полицию по номерам 4-46-61, 02.