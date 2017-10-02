В Кыштыме угнали иномарку, принадлежащую озёрской фирме

Городская афиша

28 октября

В торговом центре "Радуга" рядом со зданием ГИБДД на улице К. Либкнехта пройдёт выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества.

Выставка продлится с 11 до 16 часов.

30 октября

В ДК "Победа" состоится концерт государственного ансамбля песни и танца "Симд" (Южная Осетия).

Начало в 18 часов.

28 октября

В Центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина состоится празднование 80-летнего юбилея литературного объединения "Грани".

Начало в 14 часов.

4 ноября

В ДК "Победа" состоится концертная программа кавер-группы "Виксаж".

Начало в 17 часов.