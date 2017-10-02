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В Кыштыме угнали иномарку, принадлежащую озёрской фирме

Автор: КР от Сегодня, 16:44 Категория: Происшествия

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Сегодня в дежурную часть с заявлением об угоне автомобиля обратился житель нашего города. С неохраняемой стоянки возле одного из домов на улице Бажова неизвестные уехали на «Тойоте камри» серебристого цвета 2012 года выпуска.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, автомобиль принадлежит одной из частных компаний города Озёрска.

 

Все, кто располагает какой-либо информацией, способной помочь в раскрытии преступления, просьба сообщить в полицию по телефонам 4-46-61, 02.

 

А между тем, полицейским удалось обнаружить угнанный 24 сентября из гаражного бокса в кооперативе «Горка» автомобиль «Нива». Она была найдена в целости и сохранности на территории Аргаяшского района. «Ниву» уже вернули владельцу.

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