В Кыштыме угнали иномарку, принадлежащую озёрской фирме
Автор: КР от Сегодня, 16:44 Категория: Происшествия
Сегодня в дежурную часть с заявлением об угоне автомобиля обратился житель нашего города. С неохраняемой стоянки возле одного из домов на улице Бажова неизвестные уехали на «Тойоте камри» серебристого цвета 2012 года выпуска.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, автомобиль принадлежит одной из частных компаний города Озёрска.
Все, кто располагает какой-либо информацией, способной помочь в раскрытии преступления, просьба сообщить в полицию по телефонам 4-46-61, 02.
А между тем, полицейским удалось обнаружить угнанный 24 сентября из гаражного бокса в кооперативе «Горка» автомобиль «Нива». Она была найдена в целости и сохранности на территории Аргаяшского района. «Ниву» уже вернули владельцу.