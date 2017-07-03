В Кыштыме ищут дедушку, который ушёл за грибами ещё неделю назад
Автор: КР от Сегодня, 11:30 Категория: Происшествия
На сайте инициативной поисковой группы «Снежинск-СПАС» появилась информация о поисках жителя Кыштыма Ивана Кузьмича Максимовских. Он ушёл за грибами в сторону горы Сугомак ещё во вторник, 18 июля, и по сей день не вернулся. В его поисках задействованы волонтёры, спасатели, кинологи, полиция.
Как сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, дедушка, которому за 70, живёт в Кыштыме один. Только в пятницу вечером родственники из Челябинска сообщили о том, что Иван Кузьмич заблудился. На поиски жителя нашего города тут же выехали спасатели и волонтёры из Озёрска, Снежинска, Кыштыма, Челябинска.
– Время от времени он выходил на связь с родными, но потом его телефон, видимо, разрядился, – говорит Бегджиков. – Вчера мы нашли в лесном массиве посёлка Слюдорудник лежанку. Возле неё – ведро и шляпу, в которой, по описанию, и был Максимовских. Самого деда найти пока не удаётся. Сегодня мы продолжим поиски.
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