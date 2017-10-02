В микрорайоне Нижнего Кыштыма вспыхнула пятиэтажка

Автор: КР от Сегодня, 11:49 Категория: Происшествия

Сегодня в 8 часов 20 минут на пульт пожарной части № 38 поступило сообщение о пожаре в доме на улице Интернационала, 85. Дым вырывался из окна квартиры на третьем этаже – горела кухня.

– Хозяев квартиры не было дома, – сообщил сайту «КР» начальник пожарной части Андрей Раскостов. – Мы эвакуировали пятерых жильцов, в том числе и двоих детей, с четвёртого и пятого этажей.

Пока одни огнеборцы пытались взломать замок на железной входной двери, другие с помощью автолестницы разбили окно и попали внутрь горящей квартиры.

Эпицентр возгорания оказался за холодильником. Огонь не успел разгуляться, зато дым закоптил всю мебель и стены. На ликвидацию пожара ушло чуть больше двадцати минут.

Это могло занять и меньшее время, но подъезд к дому был затруднён из-за деревьев и клумб. Из-за этого пожарным пришлось объезжать пятиэтажку и проникать в горящую квартиру с противоположной стороны.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в холодильнике.