В Кыштыме взорвался баллон на одной из заправок

Автор: КР от Сегодня, 11:49 Категория: Происшествия

Сообщение об этом поступило на пульт пожарной части № 38 буквально 20 минут назад. Как сообщил сайту «КР» начальник этой части Андрей Раскостов, на автозаправочной станции на пересечении улиц 2-й Южной и Карла Либкнехта сорвало вентиль с пятилитрового газового баллона. Жители близлежащих домов услышали хлопок и сообщили об этом пожарным.

На место выехали три боевых расчёта огнеборцев. В эту минуту они уже возвращаются в свои части – обошлось без возгорания. Как оказалось, весь пропан, который был в баллоне, попросту испарился. Никто не пострадал. Специалисты утверждают, что никакой угрозы для здоровья и жизни проживающих в этом районе нет.