В Кыштыме взорвался баллон на одной из заправок
Автор: КР от Сегодня, 11:49 Категория: Происшествия
Сообщение об этом поступило на пульт пожарной части № 38 буквально 20 минут назад. Как сообщил сайту «КР» начальник этой части Андрей Раскостов, на автозаправочной станции на пересечении улиц 2-й Южной и Карла Либкнехта сорвало вентиль с пятилитрового газового баллона. Жители близлежащих домов услышали хлопок и сообщили об этом пожарным.
На место выехали три боевых расчёта огнеборцев. В эту минуту они уже возвращаются в свои части – обошлось без возгорания. Как оказалось, весь пропан, который был в баллоне, попросту испарился. Никто не пострадал. Специалисты утверждают, что никакой угрозы для здоровья и жизни проживающих в этом районе нет.
Комментарии
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Семёныч)
На то это и целевой набор, что остальные деньги за нее платит государство, в том числе региональный бюджет. А медакадемия в Челябинске одна. Контракт с муниципалитетом-гарантия ее возврата. >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Альф)
Не отреагировала молодой врач и на требование вернуть потраченные на неё муниципальные деньги с набежавшими процентами – всего 16 500 рублей. Напишите название ВУЗа, в котором за 16500 >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Гость Катя)
Не факт, что эта девушка смогла бы поступить на бюджетное место, если бы не целевой набор. И пришлось бы ей, точнее, ее родителям, выложить за диплом намного больше денег, раз так в двадцать -тридцать >>>
Русская медная компания подарила подросткам Кыштыма современную площадку для воркаута (Горожанин)
Здорово, конечно, молодцы. Но. Медеэлектролитный завод, которым РМК представлена в Кыштыме, находится в микрорайоне "Нижний", где так же есть школа №2, при которой так же есть подходящая площадка. П >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (slesar)
Вы думаете человек изначально не хотел возвращаться? Просто наверное есть с чем сравнивать. >>>
Все комментарии