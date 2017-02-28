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В Кыштыме из задымлённой квартиры вынесли пожилого мужчину

Автор: КР от Вчера, 12:39 Категория: Происшествия

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Сегодня около полудня на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на четвёртом этаже дома № 115 на улице Карла Либкнехта. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали из задымлённого жилища 80-летнего Анатолия Ануфриева. Также были эвакуированы пятеро других жильцов этого подъезда.

                                 

– Хозяин квартиры госпитализирован, – пояснил сайту «КР» прямо с места происшествия заместитель начальника пожарной части № 38 Андрей Раскостов. – В настоящее время на месте работают дознаватели и два расчёта из 38-й и 117-й пожарных частей.

 

По предварительной версии, причиной пожара могло стать курение в постели, поскольку огнём уничтожен только диван.

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