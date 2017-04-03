Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало
Автор: КР от Вчера, 13:38 Категория: Происшествия
Как ранее сообщалось на нашем сайте, по сведениям пресс-службы межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», в ночь на понедельник в Карабаше трое мужчин совершили сразу несколько групповых преступлений. Их расследованием занимаются сотрудники следственного отдела по городу Кыштыму, которые находились на месте происшествия со вчерашнего дня до сегодняшнего утра.
Только что с редакцией газеты «Кыштымский рабочий» связался начальник следственного отдела Павел Козорез и дал более точную информацию о случившемся. По его словам, в ночь с 16 на 17 апреля трое мужчин, все 1987 года рождения, ворвались в квартиру к жителю Карабаша и стали требовать деньги. Они нанесли ему множественные телесные повреждения не только руками и ногами, но и подручными предметами.
В соседней комнате находилась сожительница избитого мужчины. Налётчики изнасиловали её.
Все трое задержаны. Им предъявлены обвинения по пунктам а и б части 2 статьи 132 Уголовного кодекса РФ – действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения, совершённые группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также соединённые с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершённые с особой жестокостью. Кроме того, всем членам банды вменяют и статью 161 Уголовного кодекса РФ – грабёж.
В отношении двух злоумышленников возбудили также уголовное дело по пунктам а и б части 2 статьи 131 Уголовного кодекса РФ – изнасилование, совершённое группой лиц с угрозой убийством.
Известно, что один из подозреваемых ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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Казаки из Кыштыма при появлении Алексея Навального покинули экологический митинг против Томинского ГОКа (slesar)
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